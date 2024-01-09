Ja Morant sezonu kapattı!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in omuz ameliyatı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ja Morant sezonu kapattı!
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09 Ocak 2024 11:46
Son güncelleme 09 Ocak 2024 12:00
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in omuz ameliyatı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Morant'in sezonu kapatmasına sebep olacak bir omuz ameliyatı geçireceği ve 2024-25 sezonu öncesinde tamamen iyileşmesinin beklendiği duyuruldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günkü antrenmanda sağ omzu çıkan ve sonrasında devam eden ağrısının ardından MR çekilen Morant'te, bir labral yırtık ortaya çıktığı belirtildi.

Morant geçtiğimiz ay 25 maçlık uzaklaştırma cezasından dönmüştü.

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