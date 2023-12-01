Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 16:03 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 16:03

İyiki nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre iyiki mi, iyi ki mi?

İyiki nasıl yazılır? TDK'ya göre iyiki mi, iyi ki mi? TDK'ya göre "İyiki" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "İyiki" kelimesidir. Peki, "İyiki" nasıl yazılır? İşte "İyiki" kelimesinin TDK'ya doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

İyiki nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre iyiki mi, iyi ki mi?
Abone Ol
"İyiki" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "İyiki" kelimesidir. "İyiki" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "İyiki" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
İYİKİ NASIL YAZILIR?

"Doğru yazımı "iyi ki" şeklinde ayrı yazılır. Türkçe'de bu ifade olumlu bir duygu ifade etmek için kullanılır.

TDK'YA GÖRE "İYİKİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

 Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sözlüğe göre bu sözcüğün doğru yazımı 'İyi ki şeklindedir.

Örnek cümlelerde doğru kullanım:

İyi ki sana rastladım, aksi takdirde bu etkinliği kaçırırdım.

İyi ki ona güvenmişim, bana her konuda destek oldu.

İyi ki bu kararı aldık, işler şimdi daha iyi gidiyor.

İyi ki buraya taşındık, komşularımız çok yardımsever.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu? Gündem Pek çok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?
Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi mi, her hangi mi? Gündem Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi mi, her hangi mi?
Bugün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre bugün mü, bu gün mü? Gündem Bugün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre bugün mü, bu gün mü?
Sürpriz nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre sürpriz mi, süpriz mi? Gündem Sürpriz nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre sürpriz mi, süpriz mi?
Yalnız nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre yalnız mı, yanlız mı? Gündem Yalnız nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre yalnız mı, yanlız mı?
Mustafa Alper Avcı: 'City Group, Türkiye'de takım satın alabilir' Manchester City Mustafa Alper Avcı: "City Group, Türkiye'de takım satın alabilir"
Tıraş nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre tıraş mı, traş mı? Gündem Tıraş nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?
Herkes nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre herkes mi, herkez mi? Gündem Herkes nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre herkes mi, herkez mi?
Hafta sonu nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre hafta sonu mu, haftasonu mu? Gündem Hafta sonu nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre hafta sonu mu, haftasonu mu?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İrfan Can Kahveci'den tribünlere tepki!
2
Fenerbahçe'de eksiklerde son durum
3
Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!
4
Kopenhag'dan Parken'de dikkat çeken rakam!
5
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz"
6
Dominik Livakovic hüsrana uğradı
7
Ferdi Kadıoğlu için zor karar!

SON HABERLER

yukarı ok