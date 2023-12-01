İyiki nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre iyiki mi, iyi ki mi?

"İyiki" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "İyiki" kelimesidir. "İyiki" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "İyiki" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
İYİKİ NASIL YAZILIR?
"Doğru yazımı "iyi ki" şeklinde ayrı yazılır. Türkçe'de bu ifade olumlu bir duygu ifade etmek için kullanılır. TDK'YA GÖRE "İYİKİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan sözlüğe göre bu sözcüğün doğru yazımı 'İyi ki şeklindedir. Örnek cümlelerde doğru kullanım:
İyi ki sana rastladım, aksi takdirde bu etkinliği kaçırırdım.
İyi ki ona güvenmişim, bana her konuda destek oldu.
İyi ki bu kararı aldık, işler şimdi daha iyi gidiyor.
İyi ki buraya taşındık, komşularımız çok yardımsever.
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