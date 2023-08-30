İstanbul Valiliği alkol yasağı 2023: Kamuya açık alanda alkol almak cezası ne kadar?

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu duyurdu. Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.İstanbul Valiliği'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdiği genelge üzerine "İstanbul'da halka açık alanlarda alkollü içki tüketimi yasaklandı mı?" soruları gündeme geldi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yeni bir yasak söz konusu değil."17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (kaymakamlık ve belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız. İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.""18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,Ruhsatlı alkol satışı yapılan lokanta ve restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında perakende alkol satışının yapılamayacağı,Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.""Halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahıslar ekseriyetle alkollü"Kafalarda soru işareti oluşturan "hatırlatma genelgesi"nde halkın huzurunu kaçıran olaylara karışanların ekseriyetle alkollü olduğu belirtildi:"İlgili makamlarda yapılan şikayetlerde ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları umuma açık park, plaj, sahil, vb. alanlarda alkol alan şahısların rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir.""Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, kanun, yönetmelik ve genel emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması, hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur."