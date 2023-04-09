İstanbul İyi Parti milletvekili adayları 2023 - İstanbul 1, 2. ve 3. bölge milletvekilleri

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

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İyi Parti İstanbul milletvekili adayları 2023 seçimleri öncesi araştırılıyor. 3 seçim bölgesi bulunan ve 98 milletvekili çıkaracak İstanbul'da CHP'den kimlerin aday gösterileceği merak ediliyor. İyi Parti İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. Peki, 2023 İyi Parti İstanbul milletvekili adayları kimdir? İşte detaylar…Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, İyi Parti İstanbul milletvekili adayları şu şekilde oldu:1. Oğuz Kaan Salıcı2. Gamze Akkuş İlgezdi3. Fethi Açıkel4. Gökhan Günaydın5. Birol Aydın (Saadet Partisi)6. Ahmet Ersagun Yücel7. Elif Esen (DEVA)8. Hasan Karal (DEVA)9. Cemal Enginyurt (DP)10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)11. Ali Gökçek12. Suat Özçağdaş13. Doğan Çakmak14. Özcan Baripoğlu15. Sevgi Kılıç16. Olgun Çelik1. Namık Tan2. Yunus Emre3. Gökhan Zeybek4. Enis Berberoğlu5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)6. Yüksel Mansur Kılınç7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)9. Berna Sukas10. Fuat Yıldırım11. Onur Aydın12. Işık Öğütçü13. Soner Özimer14. Mehmet Ali Yüksel15. Şaban Karaaslan16. Elmas Aruz1. Engin Altay2. Erdoğan Toprak3. Türkan Elçi4. İlhan Kesici5. Zeynel Emre6. Medeni Yılmaz (DEVA)7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)9. Özgür Karabat10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)11. Turan Taşkın Özer12. Doruk Bulut13. Oğuz Kemal Yakar14. Turgay Özcan15. Utku Caner Çaykara16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)