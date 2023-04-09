Haber Tarihi: 09 Nisan 2023 16:44 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 16:44

İstanbul İyi Parti milletvekili adayları 2023 - İstanbul 1, 2. ve 3. bölge milletvekilleri

İstanbul İyi Parti İstanbul 1, 2. ve 3. bölge milletvekilleri adayları listesi belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde İyi Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu. İşte İyi Parti İstanbul milletvekili adayları listesi

İstanbul İyi Parti milletvekili adayları 2023 - İstanbul 1, 2. ve 3. bölge milletvekilleri
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İyi Parti İstanbul milletvekili adayları 2023 seçimleri öncesi araştırılıyor. 3 seçim bölgesi bulunan ve 98 milletvekili çıkaracak İstanbul'da CHP'den kimlerin aday gösterileceği merak ediliyor.  İyi Parti İstanbul 1,2,3. bölge milletvekili adayları Parti Meclisi toplantısında belirlenecek. Peki, 2023  İyi Parti İstanbul milletvekili adayları kimdir? İşte detaylar…

İYİ PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, İyi Parti İstanbul milletvekili adayları şu şekilde oldu:

İstanbul

İstanbul 1'inci bölge

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın


5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA)

8. Hasan Karal (DEVA)

9. Cemal Enginyurt (DP)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İstanbul 2'inci Bölge

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İstanbul 3'üncü Bölge

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
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