Haber Tarihi: 04 Ekim 2024 17:28 - Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 17:28

İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kızın kafasını kesip intihar etti

Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kızın kafasını kesip intihar etti
Abone Ol
 İstanbul'da dehşet verici bir olay yaşandı. Fatih ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir kadını öldürdükten sonra cesedinin başını Edirnekapı surlarından aşağıya attı. Zanlı daha sonra aynı surlardan atlayarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Edirnekapı surları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi surlardan aşağıya bir kadının başının atıldığını görmesi üzerine durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, kadının başının kesilerek surlardan atıldığı tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kısa süre sonra şüphelinin de aynı surlardan atlayarak intihar ettiğini belirledi.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Luis Suarez'den Bielsa'ya tepki: 'Selam veremiyorduk' Dünya Futbolu Luis Suarez'den Bielsa'ya tepki: "Selam veremiyorduk"
İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kızın kafasını kesip intihar etti Gündem İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kızın kafasını kesip intihar etti
Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi! Milli Takım Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi!
Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi Gündem Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi
Thomas Reis: 'Fenerbahçe'den önemli' Samsunspor Thomas Reis: "Fenerbahçe'den önemli"
Rüdiger: 'Haaland bir canavar!' Manchester City Rüdiger: "Haaland bir canavar!"
Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber! Rizespor Rizespor'a Ghezzal'dan kötü haber!
Galatasaray'ın hedefi milli araya kayıpsız girmek! Galatasaray Galatasaray'ın hedefi milli araya kayıpsız girmek!
Gullit'ten Zirkzee'ye transfer eleştirisi! Manchester United Gullit'ten Zirkzee'ye transfer eleştirisi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Semih Şentürk'ten Jose Mourinho'ya eleştiri!
2
Galatasaray'ın rakibi Elfsborg, Roma'yı yıktı!
3
Luis Enrique'den Mbappe'ye olay sözler!
4
Hasan Arat, Giovanni van Bronckhorst ile görüştü!
5
Twente'den Amrabat itirafı!
6
Ancelotti'den Arda Güler sözleri!
7
Mourinho için Everton iddiası!

SON HABERLER

yukarı ok