İstanbul Fatih'te korkunç olay! Kızın kafasını kesip intihar etti

İstanbul'da dehşet verici bir olay yaşandı. Fatih ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir kadını öldürdükten sonra cesedinin başını Edirnekapı surlarından aşağıya attı. Zanlı daha sonra aynı surlardan atlayarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Edirnekapı surları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi surlardan aşağıya bir kadının başının atıldığını görmesi üzerine durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, kadının başının kesilerek surlardan atıldığı tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kısa süre sonra şüphelinin de aynı surlardan atlayarak intihar ettiğini belirledi.