Haber Tarihi: 03 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2024 17:42

Instagram VPN Giriş: Instagram'a VPN ile Nasıl Girilir?

Instagram VPN giriş: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'dan itibaren Instagram'a erişim engeli getirildi. Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenler ise alternatif yollar aramaya başladı. Peki, Instagram'a VPN nasıl girilir?

Instagram VPN Giriş: Instagram'a VPN ile Nasıl Girilir?
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BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli geldi! Kararın neden alındığına ya da yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli geldi! Kararın neden alındığına ya da yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Instagram ve Facebook platformlarının sahibi olan Meta henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken, erişim engelinin sebebi de bilinmiyor. Erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı da merak konusu.

Instagram'a VPNNasıl Girilir?

Erişim engeli kalkana kadar Instagram kullanmaya devam edemeyenler ise alternatif yollar arıyor. Instagram'a girmek için pek çok kişi ise VPN ile giriş yapmayı tercih ediyor.

Peki, Instagram'a VPN ile Nasıl Giriş Yapılır?

Instagram uygulamasına mobil üzerinden giriş yapabilmek için

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.

Instagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Bu adımları izleyerek, Instagram'a erişim engeli olmayan bir ülkeden bağlanabilirsiniz. VPN kullanımı, internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenizi sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur.

Instagram'a VPN ile erişim için sosyal medya platformu X üzerinden tavsiyeler gelmeye de başladı.

İşte, Instagram'a VPN ile giriş yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz VPN uygulamaları

VPN Hotspot Super VPN Proxy

VPN Proxy Master - Super VPN

Free VPN: Sınırsız VPN Proxy

1.1.1.1: Faster Internet

Instagram'a bilgisayardan giriş yapmak isteyenler için de hızlı ve kolay çözümler bulunuyor.

Opera ve Opera GX tarayıcıları, kullanıcılara ücretsiz olarak VPN sunuyor. Bu sayede kullanıcılar Instagram'a girebiliyor. Ayrıca, bilgisayardan Google Chrome gibi tarayıcılardan Instagram'a erişmeyi tercih eden kullanıcılar ise

Hotspot Shield

Touch VPN

Tunnel Bear

gibi VPN'leri tercih ediyor.
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