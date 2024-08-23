İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024

Sırların bir bir ortaya çıktığı İnci Taneleri yeni bölüm baba kız kavuşması ile de hafızalardan silinmeyecek. Gündemden düşmeyen dizi İnci Taneleri fragmanı seyirci ile buluştu. BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin 'inci'likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman, bu akşam mı? İşte İnci Taneleri 17. bölüm fragmanı...

İnci Taneleri sezon finali ile 30 Mayıs Perşembe akşamı ekran macerasına ara verecek. Yeni sezonda İnci Taneleri izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Dizinin eylül ayında yeni sezonu ile ekranlara dönmesi bekleniyor.

Piraye'nin Azem ile ilgili gerçekleri öğrendiği, Dilber'in Zahir'i öldürme planını hayata geçirmeye çalıştığı sahnelerin ekrana geldiği fragman merak uyandırdı. Azem'in aylardır aradığı kızı Nehir ile ilk kez yüz yüze geldiği anlar, seyri yüksek bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.