IMEI kayıt ücreti 2024: Telefon IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak?

Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti: Telefon Kayıt İmei Harcı belli oldu. Yurt dışı telefon kayıt ücreti, farklı bir ülkeden akıllı telefon satın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de 2 ila 4 ay kullanım süresinin ardından kullanıma kapatılması nedeniyle pasaport kaydı yapılması gerekiyor. Halk arasında telefon açtırma ücreti olarak bilinen pasaport kaydı, her yıl belirlenen harç ücreti üzerinden alınıyor. İşte,yurt dışı telefon kayıt ücreti ve pasaport kaydı bilgileriIMEI kayıt ücreti 2023'te 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarıldı. Bu ücret, 7 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. Yurtdışından telefon alanların bu cihazları Türkiye'de kullanabilmek için 120 gün içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor.Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.