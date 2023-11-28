Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 15:08

IMEI kayıt ücreti 2024: Telefon IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak?

IMEI kayıt ücreti 2024: Telefon IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrası IMEI ücreti güncellendi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için ödenen IMEI ücretleri değişti. Yurt dışından satın alınan telefonları Türkiye'de kullanmak için bir harç ödemek gerekiyor. 2024 yılı için ödenmesi gereken rakam belli oldu. Peki, 2024 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar?

IMEI kayıt ücreti 2024: Telefon IMEI kayıt ücreti kaç TL olacak?
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Yurt Dışı Telefon Kayıt Ücreti 2024: Telefon Kayıt İmei Harcı belli oldu. Yurt dışı telefon kayıt ücreti, farklı bir ülkeden akıllı telefon satın alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'de 2 ila 4 ay kullanım süresinin ardından kullanıma kapatılması nedeniyle pasaport kaydı yapılması gerekiyor. Halk arasında telefon açtırma ücreti olarak bilinen pasaport kaydı, her yıl belirlenen harç ücreti üzerinden alınıyor. İşte, 2024yurt dışı telefon kayıt ücreti ve pasaport kaydı bilgileri
YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 2024: TELEFON KAYIT İMEİ HARCI


IMEI kayıt ücreti 2023'te 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarıldı. Bu ücret, 7 Temmuz'da Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi. 2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak. Yurtdışından telefon alanların bu cihazları Türkiye'de kullanabilmek için 120 gün içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor.

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

 
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