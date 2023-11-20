Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 11:28

İçli Köfte Tarifi: İçli Köfte Nasıl Yapılır (Kızartma, haşlama, mangal)

İçli köfte en sevilen köfte tarifleri arasında yer alıyor. Hem haşlanarak hem de kızartılarak yenilen içli köftenin dağılmaması için tarife sadık kalmak gerekiyor. İçli köfte ustası tam kıvamında içli köfte tarifini vererek bu eşsiz lezzetinin sırrını paylaştı. Aslen Arap mutfağına ait olan içli köftenin tarifi Türkiye'nin farklı yörelerine göre farklılık gösteriyor. Kimileri kızartmayı tercih ederken; kimileri suda haşlayıp, sarımsaklı yoğurt ile servis ediyor. Gözünüz korkmasın, biraz el becerisi ve birkaç temel malzeme içli köfte hazırlamak için yeterli. Peki içli Köfte nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

İçli Köfte Tarifi: İçli Köfte Nasıl Yapılır (Kızartma, haşlama, mangal)
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İçli köfte Anadolu mutfağının vazgeçilmez yemeği olarak görülüyor. Bol kıymayla hazırlanan bu enfes köfte yediden yetmişe herkesin seveceği bir lezzet. İçli köfte tarifini daha önce denemediyseniz ve içli köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

İÇLİ KÖFRE TARİFİ: NASIL YAPILIR?
Arap mutfağından bizimde soframıza geçen ülkece çok sevdiğimiz, çoğumuzun şeklini tutturamamasına rağmen vazgeçmemek için haklı sebeplerinin olduğu bir yemektir içli köfte. Kendine has olan şekli ile yeni başlayanları zorlayan ama sonrasındaki lezzeti ile yapmaktan vazgeçiremeyen içli köfteyi sizde denemediysen mutlaka deneyin. Başlı başına bir ana yemek olan içli köftenin mükemmel lezzeti ile kaç tane yediğinizi fark edemeyeceksiniz bile. Tarifimi denemeyi ve defterinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

İçli Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Dışı için;
1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 su bardağından biraz az un
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı soğuk su

İçi için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ
300 gr kıyma
3 orta boy soğan
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım demek maydanoz
1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)
Tuz
Pul biber
Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)

Kızartmak için;

Sıvı yağ

İçli Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.

Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.

Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).

Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.

İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.

Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.

Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.

Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.

Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.

Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.

Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.

Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.

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