İçli Köfte Tarifi: İçli Köfte Nasıl Yapılır (Kızartma, haşlama, mangal)

İçli köfte Anadolu mutfağının vazgeçilmez yemeği olarak görülüyor. Bol kıymayla hazırlanan bu enfes köfte yediden yetmişe herkesin seveceği bir lezzet. İçli köfte tarifini daha önce denemediyseniz ve içli köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.Arap mutfağından bizimde soframıza geçen ülkece çok sevdiğimiz, çoğumuzun şeklini tutturamamasına rağmen vazgeçmemek için haklı sebeplerinin olduğu bir yemektir içli köfte. Kendine has olan şekli ile yeni başlayanları zorlayan ama sonrasındaki lezzeti ile yapmaktan vazgeçiremeyen içli köfteyi sizde denemediysen mutlaka deneyin. Başlı başına bir ana yemek olan içli köftenin mükemmel lezzeti ile kaç tane yediğinizi fark edemeyeceksiniz bile. Tarifimi denemeyi ve defterinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.1.5 su bardağı ince köftelik bulgur1 çay bardağı irmik1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber1 tatlı kaşığı biber salçası1 su bardağından biraz az un1 çay kaşığı tuz1 su bardağı soğuk su2 yemek kaşığı sıvı yağ300 gr kıyma3 orta boy soğanYarım tatlı kaşığı salçaYarım demek maydanoz1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)TuzPul biberKarabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir.)Sıvı yağSoğanlar ince ince doğranır. Tavaya sıvı yağ alınıp soğanlar eklenir ve pembeleşinceye kadar kavrulur.Kavrulan soğanlara Kıyma eklenir suyunu çekinceye kadar kısık ateşte kavrulur.Daha sonra salça eklenir 3 dk daha kavrulur. Biraz su eklenir tekrar (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı).Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanoz eklenip ocağın altı kapatılır. Soğumaya bırakılır.İnce bulgur 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatılır.Suyu çekilince irmik salça baharatlar tuz eklenip 15 dk boyunca azar azar suyu eklenip iyice yoğurulur.Daha sonra un eklenir 5 dk daha yoğurulur. Ele alınıp yuvarlandığında dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışabilir. Eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.Cevizden biraz daha büyük parçalar alınıp baş parmak ile ara ara su alınarak içi ince bir şekilde açılır. İç koyulur ve yukarı doğru limon şeklinde uzatılır. Hepsine aynı işlem uygulanır.Aşamaları çekemedim çünkü ellerim hamurlu iken fotoğraf makinesini tutamadım.Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartılır.Bu ölçüden ortalama 18 adet çıkıyor. Yenilecek kısmı kızartılabilir, kalanı saklama kabı içerisinde derin dondurucuda saklanabilir.Haşlamak istiyorsanız bir tencerede kaynayan sıcak suya 2-3 parça küçük limon tuzu ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. İçli köfteleri içine bırakın. Haşlanan içli köfte üste çıkacaktır.