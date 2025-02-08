İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? - 2025

İBB bursu 2. taksit ödeme takvimi, şubat ayıyla beraber öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. 2024 2025 İBB bursu ilk dönem ödemelerinin yapılmasının ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 2025 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilere sağlayacağı burslar, 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödenecek. 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği ödemelerini öğrenciler, başvurularda belirttikleri banka hesaplarından çekecekler. Peki, İBB 2. burs ödemeleri ne zaman yatacak? İBB bursu ödeme tarihi belli oldu mu? İşte, İBB genç üniversiteli burs ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.



İBB Bursu 2. Taksit Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?



İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ödeme takvimine bakıldığında, ikinci taksit ödemelerinin Şubat ayında gerçekleştirildiği görülüyor. Bu nedenle, 2025 yılı için de ikinci taksit ödemesinin Şubat ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Ancak, kesin ödeme tarihi İBB tarafından belirlenecek ve hak sahibi öğrencilere İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.



İBB Bursu 2. Taksit Ödemesi İçin Güncel Durum



Şu ana kadar, İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara yatırılmadı. Ödeme takvimine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Öğrencilerin, İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri önerilir. Ayrıca, başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.



İBB Bursu 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Detayları



Toplam Burs Miktarı: 15.000 TL

Ödeme Şekli: 2 taksit halinde (7.500 TL + 7.500 TL)

1. Taksit Ödeme Tarihi: 7 Ocak 2025

2. Taksit Ödeme Tarihi: Henüz açıklanmadı (Şubat ayında yatırılması bekleniyor)



Burs Ödemeleri Hangi Hesaplara Yatırılacak?



İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri banka hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemenin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, bankalarının mobil uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla hesaplarını kontrol edebilirler.



İBB Bursu 2. Taksit Ödemesi İçin Beklentiler



Geçmiş yıllardaki ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, İBB bursu 2. taksit ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılması muhtemeldir. Öğrencilerin, resmi duyuruları takip etmeleri ve cep telefonlarına gelecek SMS bildirimlerini kontrol etmeleri önemlidir. Herhangi bir aksaklık durumunda, İBB'nin resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgi alınabilir.



Sonuç olarak, İBB bursu 2. taksit ödemesi için öğrencilerin resmi açıklamaları takip etmeleri ve sabırlı olmaları gerekmektedir. Ödemelerin en kısa sürede hesaplara yatırılması beklenmektedir.

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