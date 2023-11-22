İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İBB burs sonuçları için gözler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine çevrildi. 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında İBB burs başvuru işlemlerini tamamlayan 75 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri 2.500 TL ve 3 taksit olarak yapılacak. Açık öğretim öğrencileri, ön lisans ve lisans eğitimi alan 30 yaşından büyükler, özel üniversitelerde tam burs dışında okuyanlar ve sabıka kaydı olanlar 7.500 TL İBB bursundan yararlanamayacak. İşte 2023-2024 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. 2023-2024 İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında tamamlandıÖğrenciler, İBB burs sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.Geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene ise İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında duyurulması bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakÖğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınınınİstanbul'da ikamet etmesi *Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmakNormal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmakDevlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmakAra ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olmasıGelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLERAçık öğretimde okuyan öğrencilerYurtdışında öğrenim gören öğrencilerÜcretli değişim programında bulunanlarÖn lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyüklerÖğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlarSabıka kaydı olanlar