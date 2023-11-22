Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 17:15

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci devam ediyor. 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemleri alınacak İBB bursunun sonuçları için geri sayım başladı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023
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İBB burs sonuçları için gözler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine çevrildi. 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında İBB burs başvuru işlemlerini tamamlayan 75 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri 2.500 TL ve 3 taksit olarak yapılacak. Açık öğretim öğrencileri, ön lisans ve lisans eğitimi alan 30 yaşından büyükler, özel üniversitelerde tam burs dışında okuyanlar ve sabıka kaydı olanlar 7.500 TL İBB bursundan yararlanamayacak. İşte 2023-2024 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...
2023-2024 İBB BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. 2023-2024 İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında tamamlandı

BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, İBB burs sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene ise İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında duyurulması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.


İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının

İstanbul'da ikamet etmesi *
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar

 
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