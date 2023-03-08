Haber Tarihi: 08 Mart 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 15:05

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kuraları çekildi mi? Diyanet hac sorgulama

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı Diyanet Hac kura sonuçları için tarihi duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından hac kuraları ertelendi. 15 Şubat'ta yapılması planlanan ancak ileri bir tarihe alınan hac kuraları 2023 için tarih araştırmaları sürüyor. Ertelenen hac kurasının ne zaman başlayacağı mart ayının ilk günlerinde merak konusu oldu. Kura sonuçlarına göre adaylar, kesin kayıt hakkı elde edecek. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adaylar hac kura sonuçlarını ile e-Devlet üzerinden öğrenecekler. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman, tarih belli oldu mu? Diyanet ertelenen hac kuraları için yeni takvimi açıkladı mı? İşte 2023 hac kura tarihleri ile konuyla ilgili son açıklamalar...

Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kuraları çekildi mi? Diyanet hac sorgulama
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Hac kuraları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Diyanet tarafından 15 Şubat'ta çekileceği açıklanan hac kuraları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenmişti. Hacca gitmek için bekleyen binlerce kişi ise kura çekiminin ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? 
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? 2023

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2023 Yılı Hac Kura Çekimi Programı" gerçekleştirildi.
Hac kura sonuçları, saat 22.00'den itibaren (kişisel verileri koruma kanunu gereği) Türkiye dijital platformu (e-devlet portali) üzerinden açıklanacak.

Türkiye dijital platformu (e-devlet portaline) sunucularına yüklenme işlemleri yapıldıktan sonra, hacı adaylarının ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecek.

Kuraya katılan en küçük hacı adayı İstanbul'dan kayıt yaptıran 40 günlük bir bebek, en büyük hacı adayı ise Hakkari'den kayıtlı 119 yaşında bir kadın oldu.

Kuraya girecek olan hacı adaylarının yaş ortalaması 57, ön kayıt yaptıran kadın hacı adaylarının oranı %53.53 erkek hacı adaylarının oranı ise %46.47 olarak tespit edildi.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla sorgulanabilecek.
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