Hac kura sonuçları canlı yayın izle 2024 | Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr 2024

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması sonrası, 2025 hac kura sonuçlarının tarihi ve saati netleşti. Bu yıl, hac kurasında ismi çıkan 84 bin 942 aday, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar:



HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE





Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarını tamamladı. Kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adayların listesi saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac başvurusunda bulunan aday sayısına dair bilgi verdi. Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız hac ön kaydı yaptırdı. Önceki yıllardan bekleyenlerle birlikte, toplamda 1 milyon 849 bin 584 aday arasından kura çekilecek. Suudi Arabistan tarafından ülkemize verilen 84 bin 942 kişilik kontenjan kapsamında bu sayı belirlendi," dedi. Erbaş ayrıca, kura sonuçlarında ismi çıkan adayların bu yıl kesin kayıt hakkı kazanacağını belirtti.

2025 hac kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusu doğrultusunda bu akşam saat 21.00'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, "Hac Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına girerek, sonuçları öğrenebilirler.

Geçen yıl kesin kayıtlar 6-24 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. 2025 yılı hac kesin kayıtlarının da yine Kasım ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor.