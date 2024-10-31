Haber Tarihi: 31 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2024 13:01

Hac kura sonuçları canlı yayın izle 2024 | Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr 2024

Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr | |2024- 2025 yılı hac kuralarının çekilmesiyle, kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte Diyanet Hac kura sonuçları canlı izle ekranı

Hac kura sonuçları canlı yayın izle 2024 | Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr 2024
Abone Ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması sonrası, 2025 hac kura sonuçlarının tarihi ve saati netleşti. Bu yıl, hac kurasında ismi çıkan 84 bin 942 aday, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2025 hac kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar:

HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE



2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarını tamamladı. Kutsal topraklara gitme hakkı kazanan adayların listesi saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA E-DEVLET

KURAYA KATILAN ADAY SAYISI 1 MİLYON 849 BİN 584

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac başvurusunda bulunan aday sayısına dair bilgi verdi. Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız hac ön kaydı yaptırdı. Önceki yıllardan bekleyenlerle birlikte, toplamda 1 milyon 849 bin 584 aday arasından kura çekilecek. Suudi Arabistan tarafından ülkemize verilen 84 bin 942 kişilik kontenjan kapsamında bu sayı belirlendi," dedi. Erbaş ayrıca, kura sonuçlarında ismi çıkan adayların bu yıl kesin kayıt hakkı kazanacağını belirtti.

HAC KURA SONUÇLARINI NASIL SORGULAYABİLİRİM?

2025 hac kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusu doğrultusunda bu akşam saat 21.00'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, "Hac Kura Sonucu Sorgulama" sayfasına girerek, sonuçları öğrenebilirler.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Geçen yıl kesin kayıtlar 6-24 Kasım tarihlerinde yapılmıştı. 2025 yılı hac kesin kayıtlarının da yine Kasım ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor, çıkacak? Gündem Gibi 6. sezon ne zaman başlıyor, çıkacak?
Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi başlayacak Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi başlayacak
1. Lig'de 11. hafta heyecanı Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 11. hafta heyecanı
2025 hac kuraları çekildi mi, ne zaman saat kaçta çekilecek? Gündem 2025 hac kuraları çekildi mi, ne zaman saat kaçta çekilecek?
Gaziantep'te iki isim sınırda Gaziantep FK Gaziantep'te iki isim sınırda
Alanyaspor'da Furkan Bayır bilmecesi! Corendon Alanyaspor Alanyaspor'da Furkan Bayır bilmecesi!
Memik Yılmaz: 'Saha avantajımızı kullanacağız' Gaziantep FK Memik Yılmaz: "Saha avantajımızı kullanacağız"
Hac kura sonuçları canlı yayın izle 2024 | Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr 2024 Gündem Hac kura sonuçları canlı yayın izle 2024 | Hac kuraları sorgulama diyanet.gov.tr 2024
Antalyaspor'da Samudıo golü unuttu Antalyaspor Antalyaspor'da Samudıo golü unuttu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Amorim'den MANU'ya imza atmadan neşter!
2
Evra'dan Arsenal'e Osimhen tepkisi!
3
Tottenham, evinde Manchester City'yi 2 golle devirerek turladı
4
TFF'den Arda Kardeşler kararı!
5
Didier Drogba'dan Heung-min Son için açıklama!
6
Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton, Liverpool'a elendi!
7
Galatasaray'a Tottenham maçı öncesi güzel haber!

SON HABERLER