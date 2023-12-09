Güneri Babacan kimdir, nereli, kaç yaşında? - Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım'da hayata veda etmişti.



Babacan, babasının kaybetmesinden 26 gün sonra da bugün annesi Güneri Babacan'ı kaybetti. DEVA Partisi hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.



Babacan'ın annesi Güner Babacan'ın cenazesi 10 Aralık Pazar (yarın) öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camisi'nden kaldırılacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.



GÜNERİ BABACAN KİMDİR?



Güneri Babacan DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan'ın annesidir.



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