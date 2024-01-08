Gübre Fiyatları 2024! Güncel Tarım Kredi Gübre Fiyatları

Tarım Kredi Gübre, köklü bir tarihle Türkiye'nin tarım sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Bu makalede, gübre fiyatlarına odaklanarak 2024 yılına dair güncel bilgileri ele alacağız ve çiftçilerin bu önemli konuda bilinçli kararlar almasına yardımcı olacağız. İşte Tarım Kredi Gübre Fiyatları 2024!
Güncel Gübre Fiyatları 2024
1 Ton Gübretaş gübre fiyatı 12,600 TL
1 Ton Toros gübre fiyatı 13,000 TL
1 Ton Gemlik gübre fiyatı 12,300 TL
1 Ton Gübretaş cam gübre fiyatı 7,300 TL
1 Ton Eti Gübre gübre fiyatı 13,800 TL
1 Ton İGSAŞ gübre fiyatı 13,300 TL
1 Ton Gemlik gübre fiyatı 10,700 TL
1 Ton İGSAŞ 15.15.15 gübre fiyatı 9,700 TL
1 Ton Gübretaş DAP gübre fiyatı 12,200 TL
1 Ton Gübretaş 20.20.0 gübre fiyatı 8,000 TL
Tarım Kredi Kooperatifi Gübre Fiyatları
Tarım Kredi Üre Gübre (1 Ton) fiyatı 14.300 TL
Tarım Kredi DAP Gübresi (1 Ton) fiyatı 14.300 TL
Tarım Kredi 15.15.15 Gübre fiyatı 13,700 TL
Tarım Kredi 20.0 Gübre fiyatı 12,300 TL
26'lık Gübre Fiyatları
Güncel 26'lık gübre fiyatları organik veya inorganik içeriğe göre değişiklik gösterir. Organik gübrelerde 26'lık sınıfta olmasına rağmen içinde hayvan ve kompost gibi bitki kalıntıları barındırır. Toprağa faydalı olacak elementler ve bileşenler içeren gübreler arasında 26'lık gübreler yer alır. Toprağın yapısını ve zenginliğini iyileştirme konusunda verimli olan 26'lık gübre fiyatlarında güncel olarak şu fiyatlar öne çıkmaktadır:
Gübre – (26)'lık 50 KG Fiyatı 749 TL
Gübre – (26)'lık 1 KG Fiyatı 20 TL
Gübre – (26 Can) 1 KG Fiyatı 40 TL
Gübre – (20 20) 50 KG Fiyatı 910 TL
Üre Gübre Fiyatları 2024
50 KG (Gübretaş) Üre Gübre Fiyatı 869 TL
10 KG (İGSAŞ) Üre Gübresi fiyatı 249 TL
Üre Gübre (Ege %46) fiyatı 1200 TL
50 KG (Toros Gemlik) Üre Gübre fiyatı 1300 TL
25 KG (Slow-N45)Akıllı Üre Gübresi fiyatı 570 TL
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