Haber Tarihi: 01 Ocak 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 12:41

GS TV kapandı mı, neden kapandı?

Süper Lig devi Glatasaray'ın kendine ait televizyon kanalı için karar verildi. Galatasaray TV, Digiturk'ten çıkıyor. Peki, GS TV kapandı mı, neden kapandı?

GS TV kapandı mı, neden kapandı?
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GS TV'nin kapanmasının ardından kulüp yayınlara YouTube üzerinden devam etme kararı aldı. Cimbom, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklendiği iddia edildi. Peki, GS TV kapandı mı, neden kapandı? 

GS TV KAPANDI MI?

Galatasaray, GS TV'yi kapatma kararı alsa da, yayın hayatına tamamen son vermiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren GS TV'yi internet ve dijital platformlarda yayınlamaya devam edecek. Böylece Galatasaray, taraftarlarına daha kaliteli ve özgür bir yayın sunmayı hedefliyor.

Galatasaray TV, dijitalde hem canlı maç yayınları hem de özel programlar yapacak. Ayrıca Galatasaray TV, sosyal medyada da aktif olacak. Taraftarlar, Galatasaray TV'nin yeni yayın dönemine büyük ilgi gösteriyor.

Galatasaray, yayıncı kuruluşa karşı verdiği bu mücadelede, taraftarlarının desteğini almayı umuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, hem sahada hem de ekranlarda başarılı olmak için çalışıyor.


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