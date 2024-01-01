GS TV'nin kapanmasının ardından kulüp yayınlara YouTube üzerinden devam etme kararı aldı. Cimbom, konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklendiği iddia edildi. Peki, GS TV kapandı mı, neden kapandı?





Galatasaray, GS TV'yi kapatma kararı alsa da, yayın hayatına tamamen son vermiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren GS TV'yi internet ve dijital platformlarda yayınlamaya devam edecek. Böylece Galatasaray, taraftarlarına daha kaliteli ve özgür bir yayın sunmayı hedefliyor.

Galatasaray TV, dijitalde hem canlı maç yayınları hem de özel programlar yapacak. Ayrıca Galatasaray TV, sosyal medyada da aktif olacak. Taraftarlar, Galatasaray TV'nin yeni yayın dönemine büyük ilgi gösteriyor.

Galatasaray, yayıncı kuruluşa karşı verdiği bu mücadelede, taraftarlarının desteğini almayı umuyor. Sarı-kırmızılı kulüp, hem sahada hem de ekranlarda başarılı olmak için çalışıyor.



