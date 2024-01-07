Grigori Perelman kimdir?

Grigori "Grisha" Perelman, 13 Haziran 1966'da Sovyetler Birliği'nin Leningrad kentinde (şimdiki adıyla Rusya'nın Saint Petersburg kentinde) elektrik mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Perelman'ın annesi, onu ve küçük kız kardeşini büyütmek için yüksek lisans eğitiminden vazgeçti.

Perelman'ın matematiksel yeteneği erken yaşlardan itibaren belli idi. 1982'de Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Sovyet takımının bir üyesi olarak yer aldı. Perelman mükemmel bir skor elde ederek altın madalya kazandı.