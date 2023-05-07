Haber Tarihi: 07 Mayıs 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 11:06

Green Card sonuçları: Green Card teyit numarasını kaybettim | Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı

ABD'ye gitmek için bölge hükümeti tarafından diğer ülkelerin vatandaşlarına tanınan bir fırsat olan Green Card sonuçlarında geri sayım başladı. 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından Yeşil Kart sahibi olmak isteyen kişiler arama motorlarında 'Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023, Green Card sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Green Card sonuçlarına nasıl bakılır?' Green Card teyit numarasını kaybettim! Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

Green Card sonuçları: Green Card teyit numarasını kaybettim | Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı
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Green Card sonuçları 2023: Green Card teyit numarasını kaybettim! Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı... Green Card başvuru sonuçları açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler başvuru işlemlerini geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da tamamlandı. Green Card sonuçları sorgulamaları dvprogram.state.gov internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte Yeşil Kart DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı... 
GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı.
Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.

GREEN CARD MÜLAKAT TARİHLERİ

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.


Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

2023 GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GREEN CARD SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Green Card başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler, yukarıdaki bağlantıya tıklamalarının ardından yönlendirildikleri https://www.dvlottery.state.gov/ adresinde kendilerinden istenen bilgileri girmelidir. İşte bağlantıya tıkladıktan sonra adım adım Green Card başvuru sonucu sorgulama:

1. ADIM

Check Status (durum kontrolü) butonuna tıklayın

2. ADIM

Continue (Devam) butonuna tıklayın

3. ADIM

Başvuruda bulunan kişiye iat Onay Numarası, Soyad, ve Doğum Yılı bilgilerini sırayla girdikten sonra resimdeki karakterleri kutucuğa yazın ve Submit (Gönder) butonuna tıklayın.

GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

GREEN CARD NEDİR?

Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

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