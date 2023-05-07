Green Card sonuçları: Green Card teyit numarasını kaybettim | Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı

Green Card sonuçları 2023: Green Card teyit numarasını kaybettim! Green Card başvuru onay numarası bulma! DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı... Green Card başvuru sonuçları açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs'ta açıklanacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ABD'de evlilik, çalışma ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler başvuru işlemlerini geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da tamamlandı. Green Card sonuçları sorgulamaları dvprogram.state.gov internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte Yeşil Kart DV 2023-2024 Green Card sonuçları sorgulama ekranı...Green Card kura çekiliş sonuçları Türkiye saati ile 19:00'da açıklandı.Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Bütün başvurular Kentucky Consular Center'da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.2023 GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINGreen Card başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen kişiler, yukarıdaki bağlantıya tıklamalarının ardından yönlendirildikleri https://www.dvlottery.state.gov/ adresinde kendilerinden istenen bilgileri girmelidir. İşte bağlantıya tıkladıktan sonra adım adım Green Card başvuru sonucu sorgulama:1. ADIMCheck Status (durum kontrolü) butonuna tıklayın2. ADIMContinue (Devam) butonuna tıklayın3. ADIMBaşvuruda bulunan kişiye iat Onay Numarası, Soyad, ve Doğum Yılı bilgilerini sırayla girdikten sonra resimdeki karakterleri kutucuğa yazın ve Submit (Gönder) butonuna tıklayın.Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.