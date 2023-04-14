Haber Tarihi: 14 Nisan 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 11:17

GrainTurk Tarım halka arz ne zaman? GrainTurk Tarım halka arz eşit mi, oransal mı?

SPK bu hafta iki şirketin halka arzına onay verirken bunlardan biri de Graintürk Tarım AŞ oldu. Peki, GrainTurk Tarım halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? GrainTurk Tarım halka arz izahname yayınlandı mı? İşte detaylar...

GrainTurk Tarım halka arz ne zaman? GrainTurk Tarım halka arz eşit mi, oransal mı?
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir açıklama yapıldı. Yayınlanan haftalık bültene baktığımızda Graınturk Tarım AŞ'nin halka arzının onaylandığına yer verildiği görüldü. Halka arz edilen 2 şirketten biri olan Graınturk Tarım'ın bu halka arzına dair detaylara yer verildiği görüldü. 

GrainTurk Tarım halka arz ne zaman?

Halka Arz Tarihi : Hazırlanıyor...
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 17,60 TL
Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım **
Pay : 25,000,000 Lot
Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist Kodu : GRTRK
Pazar : Yıldız Pazar

  • Halka Arz Şekli
    - Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
    * SPK Bülten, 2023/24.
  • Fonun Kullanım Yeri
    - %55-60 İşletme sermayesi.
    - %40-45 Planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesi.
    * Taslak İzahname, Sayfa 237.

  • Satmama Taahhüdü
    - 1 Yıl, İhraççı.
    - 180 Gün, Ortaklar.
    * Taslak İzahname, Sayfa 235,236.

  • Fiyat İstikrarı
    - Planlanmamaktadır.
    * Taslak İzahname, Sayfa 235.

  • Halka Açıklık
    - %20.
    * Taslak İzahname, Sayfa 224.

  • Halka Arz Büyüklüğü
    ～ 440 Milyon TL.

  • ** Tamamı Eşit Dağıtım.
    *** T1-T2 Uygun. 

Graınturk Tarım ne iş yapıyor?

Graınturk Tarım A.Ş. 2014 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, ulusal ve uluslararası platformda tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet göstermektedir. 2021 yılında Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Platinyum Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Graın Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.' yi bünyesine katmış ve böylece İstanbul Levent' te bulunan ofis, Hatay Kırıkhan, Aydın Germencik' te bulunan fabrikalar, tesisler ve deneyimli kadrosu ile sektörde rekabet gücünü arttırmıştır.


Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemesini gerçekleştirerek bölgenin kalkınmasına, bu sayede un, yem ve tekstil sanayilerinin yıllık ihtiyacının arzına büyük katkı sağlamaktadır. Bununla yetinmeyerek; gün geçtikçe önemini ve katılımcı sayısını arttıran, ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) ile TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsaları) üzerinden, Lisanslı Depolarda muhafaza edilen ürünlere ilişkin yapılan alım-satım işlemleriyle de hem çiftçiye, hem üreticiye hem de tarımsal emtia yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara devlet garantisi ve teşvikleriyle imkanlar sunmuş ve bu faaliyetlerine emin adımlarla devam etmektedir.

Doğru zamanda doğru adım atmayı kendine düstur edinen Graınturk'ün, yurtiçi ve yurtdışındaki piyasalarda uzun yıllara varan deneyimi ve takibi doğru tarımsal emtia yatırımını yapmak konusunda etkili kararlar almasını sağlamaktadır. Uzun yıllara dayalı tecrübe ve birikimi ile Türkiye'nin tarımsal emtia ithalatı yapılan tüm limanlarında aktif şekilde çalışan Graınturk, çözüm odaklı, sözüne sadık ve ticari etiğe bağlı çalışma sistemi ile hem müşterileri hem de uluslararası tedarikçileri ile uzun vadeli ticari ilişkiler kurarak, bu ilişkilerini güven odaklı sürdürmeye devam ettirmektedir.

Graınturk, Türkiye ekonomisinin lokomotifi, katma değer yaratan tarım sektörüne yatırım yaparak gelecekte de fırsatları değerlendirecek olmanın kararlılığıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Araştıran, güncel gelişmeleri takip eden ve bu gelişmelere uygun yenilikçi bir bakış açısıyla yol haritası çizen, geniş kitlelere ulaşmak ve daha da gelişmek için her zaman emek harcayan genç ve dinamik bir ekibe sahip yapısıyla her geçen gün büyümektedir.
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