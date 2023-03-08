Haber Tarihi: 08 Mart 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 14:01

Göknur Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Göknur Gıda halka arz detayları piyasa takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Göknur halka arz başvurusunu onayladığını belirtti. Göknur Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Peki Göknur Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Göknur Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
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Göknur halka arz aşaması, piyasa takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Göknur Gıda şirketi 79,250,000 lot verecek. Dağıtımı hakkında eşit veya oransal olduğuna dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki Göknur Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı ve kodu! 
GÖKNUR GIDA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsada işlem görmeden önce 1-2-3 Mart tarihlerinde talep toplayan Göknur Gıda'nın halka arz süreci tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan açıklamada halka arz işlemlerinin sonuçlandığı ve 11 liradan 79.250.000 TL nominal payların tamamının satıldığı bildirildi.
7 Mart tarihinde ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Göknur Gıda ne zaman işlem görecek sorusu yanıt buldu. Göknur Gıda 9 Mart 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 11 lira/pay baz fiyat ile işlem görmeye başlayacak. Bu hafta içerisinde işlemlere başlaması ve yatırımcısına kazandırması beklenen Göknur Gıda hisselerinde beklenmedik değişiklik yaşandı. İlk açıklandığında GOKNR koduyla borsaya girmesi beklenen şirket, işlem kodunda değişiklik yaptı.

GÖKNUR GIDA HANGİ KODLA İŞLEM GÖRECEK?

Sermayesinin 350.000.000 lira nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınan Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde GOKNR.E koduyla işlem görmeye başlayacağı öğrenildi. KAP'a yapılan bildirimde, "Göknur Gıda, 09/03/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 11 TL/pay baz fiyat, "GOKNR.E" kodu ile işlem görmeye başlayacak." denildi.
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