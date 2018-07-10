Gizem Özdilli, Fenerbahçe ve Şener'den özür diledi

Manken Gizem Özdilli, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını paylaştı. Gizem Özdilli, kendisine Instagram üzerinden "Merhaba nasılsın?" şeklinde mesaj atan Şener Özbayraklı'ya verdiği"40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" cevabını sosyal medya hesabından yayınlayarak Fenerbahçeli futbolcuyu önce ifşa etti sonra hem Fenerbahçe'den hem de Şener'den özür diledi.

10 Temmuz 2018 12:30
Gizem Özdilli, Fenerbahçe ve Şener'den özür diledi
Bir dönem podyumların en aranılan modellerinden olan Gizem Özdilli, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın mesajını paylaştı. Gizem Özdilli, kendisine Instagram üzerinden "Merhaba nasılsın?" şeklinde mesaj atan Şener Özbayraklı'ya verdiği"40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" cevabını sosyal medya hesabından yayınlayarak Fenerbahçeli futbolcuyu önce ifşa etti sonra Özbayraklı'dan özür diledi.
''Özür dilerim''

Gizem Özdilli sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla, "Arkadaslar Sener bey mesajin kendisinden gelmedigini ve ozrunu oletti ..ben de Fenerbahce camiasi ve kendisini uzduysem ozur dilerim..sevgiler" ifadelerini kullandı.

''Erkekleri kardeşim olarak görüyorum''

Gizem Özdilli, geçtiğimiz nisan ayında verdiği röportajda, "Artık erkeklere güvenmiyorum ve onları kız kardeşim gibi görüyorum. Aldattıklarında ikinci kadının numarasını 444'lü hat olarak şirket numarası gibi kaydedenler var" demişti.

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