Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.





Galatasaray deplasmanda Giresunspor konuk olacak. Sarı kırmızılarda hedef, Giresun deplasmanından 3 puanla dönmek. Ev sahibi Giresunspor ise ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?Süper ligin 21. haftasında oynanacak Giresunspor - Galatasaray maçı 28 Ocak Cumartesi günü (Yarın) saat 19:00'da başlayacak. Kritik müsabaka beIN SPORTS 1'den futbolseverler ile buluşacak.Süper ligin 21. haftasında oynanacakGiresunspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak.: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiSon 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli olurken, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kamp kadrosunda yer almadı.* Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.* Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.* Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.* Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.