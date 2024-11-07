Haber Tarihi: 07 Kasım 2024 19:23 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 19:23

Galatasaray Tottenham maçı canlı izle şifresiz GS maçı izle

Galatasaray Tottenham canlı izle şifresiz GS maçı izle, Galatasaray - Tottenham TRT 1 Tabii izle şifresiz | Galatasaray - Tottenham maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Tottenham maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - Tottenham maçı canlı yayın izleme detayları

Galatasaray Tottenham maçı canlı izle şifresiz GS maçı izle
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Galatasaray-Tottenham maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak bu kritik maç, 9 Kasım Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü İngiliz rakibi Tottenham karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

TRT 1 MAÇ İZLE: GALATASARAY-TOTTENHAM CANLI İZLE

Galatasaray-Tottenham maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Galatasaray-Tottenham karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleyen iki ekibin mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE





 GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Galatasaray'ın bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 9 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın sahası olan RAMS Park'ta gerçekleştirilecek ve saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Tottenham arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleri için büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 20.45'te ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert; Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen.



Tottenham XI: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke.



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