Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? GS - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Galatasaray son olarak Avrupa Ligi'nde PAOK karşılaşmasını kazanarak moral depoladı. Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Sarı-kırmızılılarda gözler kritik mücadele öncesinde Okan Buruk'un kadro tercihine çevrildi. Tecrübeli teknik adamın İcardi, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen gibi etkili isimlerden hangilerine şans vereceği merak ediliyor. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…



GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanacak mücadele 28 Eylül cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beİN sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



HÜCUM PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ



Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.



Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.



Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.



TEK EKSİK ZİYECH



Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle yarın Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, yarın Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.



GALATASARAY'DA HEDEF REKOR



Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.



Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.



Galatasaray, cumartesi günü Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.



KASIMPAŞA'YA SON 7 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.





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