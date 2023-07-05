Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin rakibi, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City. Henüz istediği transferleri yapamayan Sarı-Kırmızılı takımın sahaya ideal 11'inden uzak bir kadroyla çıkması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk özellikle bu maçta genç oyuncuların durumunu görmek ve 8 Temmuz'daki kamp kadrosuna karar vermek istiyor.Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'leri açıklanmadı.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.