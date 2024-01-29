Galatasaray - Gaziantep maçı kadrosu ve muhtemel 11'ler

Galatasaray - Gaziantep maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oluyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.Nita, Mbakata, Arda, N'Koudou, Djilobodji, Morais, Furkan, Jevtovic, Maxim, İlker, Draguş.Galatasaray'da 4 futbolcu, Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alamayacak.Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Galatasaray, ayrıca ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 26 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 11 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 46 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 13 gol gördü.Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet aldı.İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 21 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 9 gol gördü.Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.Bu müsabakalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, bu karşılaşmanın ardından oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.Ligde kötü gidişatını durduramayan Güneydoğu temsilcisi, son 5 mücadelesinde ise sahadan 4 beraberlik, bir yenilgiyle ayrıldı.Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus'un ligde 8 golü bulunuyor.Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Marius Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 karşılaşmada sadece bir yenilgi (Trabzonspor) yaşadı.Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda bulunan Gradel ile sarı kart cezalıları Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç, bu maçta forma giyemeyecek.Ayrıca tedavileri devam eden Acosta ve Ömürcan Artan da takımlarını yalnız bırakacak.