Haber Tarihi: 15 Ekim 2024 23:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 23:39

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Bu gelişmenin ardından Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile yapılacak maçın tarihi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman?

Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Elfsborg maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi...

GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg ile mücadele edecek.

23 Ekim'de oynanacak karşılaşma, TSİ 17.30'da başlayacak

Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Aydın-Denizli Otoyolu açıldı mı, ücreti ne kadar? 2024 Gündem Aydın-Denizli Otoyolu açıldı mı, ücreti ne kadar? 2024
Hasan Yalnızoğlu neden öldü? Survivor Hasan öldü mü, kanser miydi, hastalığı neydi? Gündem Hasan Yalnızoğlu neden öldü? Survivor Hasan öldü mü, kanser miydi, hastalığı neydi?
İspanya'dan, Sırbistan'a farklı tarife! Dünya Futbolu İspanya'dan, Sırbistan'a farklı tarife!
Portekiz, İskoçya'da puan bıraktı! Dünya Futbolu Portekiz, İskoçya'da puan bıraktı!
Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu! Fenerbahçe Polonya - Hırvatistan maçına Fenerbahçeliler damga vurdu!
Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım! Fenerbahçe Rade Krunic'ten Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı mağlup Milli Takım Ümit Milli Takımı, Norveç'e farklı mağlup
Beşiktaş'tan öğrencilere indirimli bilet! Beşiktaş Beşiktaş'tan öğrencilere indirimli bilet!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Manchester United'dan Ferguson kararı!
2
Real Madrid'de Arda Güler tartışması!
3
Halil Özer: "35'lik adamı bedava verdiniz"
4
TFF: "Görevden alınmıştır"
5
TFF'den yabancı sınırı açıklaması!
6
Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu'na cevap!
7
Paul Pogba'dan Marsilya transferi iddialarına yanıt!

SON HABERLER

yukarı ok