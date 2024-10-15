Galatasaray-Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Elfsborg maçına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Galatasaray-Elfsborg maçı tarihi...



GALATASARAY-ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg ile mücadele edecek.



23 Ekim'de oynanacak karşılaşma, TSİ 17.30'da başlayacak



Müsabaka, TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.



GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI



23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg



7 Kasım l Galatasaray - Tottenham



28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray



12 Aralık l Malmö - Galatasaray



21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev



30 Ocak l Ajax - Galatasaray

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