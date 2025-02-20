Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 20:35 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 20:35

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - AZ Alkmaar Tabii spor canlı izle şifresiz | Galatasaray - AZ Alkmaar maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - AZ Alkmaar maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS - AZ Alkmaar maçı canlı yayın izleme detayları

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE
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Galatasaray-AZ Alkmaar maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak bu kritik maç, 20 Şubat Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Tur hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü rakibi AZ Alkmaar karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE



TRT 1 MAÇ İZLE: GALATASARAY-AZ ALKMAAR CANLI İZLE

Galatasaray-AZ Alkmaar maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleyen iki ekibin mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor
 GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI CANLI, TIKLA



GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE


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GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray sahasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR

İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak.

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 4 farklı galip gelmesi durumunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Üç farklı skorda sarı-kırmızılı takım maçı uzatamaya götürecek. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray XI: Muslera, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.



AZ Alkmaar XI: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Buurmeester, Poku, Mijnans, Lahdo, Parrott.

AZ ALKMAAR İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti. Karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

XAMAX ZAFERİNİ TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı. Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.


GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den faydalanamayacak.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. "Kupa 2"de sezona iyi başlayan Galatasaray, ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü.

ÜST ÜSTE 32 MAÇTA GOL ATTI

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu. Bu süreçte ligde 2'si hükmen galibiyetten olmak üzere hanesine 55 gol yazılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 20, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı. Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 9 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 20 kez çıkardı.

328. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak. 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

AVRUPA LİGİ'NDE 104. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI BAŞARISIZ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

AZ, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı. Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

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