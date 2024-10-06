GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve derbiye dair tüm detaylar burada!







GALATASARAY ALANYASPOR CANLI İZLE



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GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.



RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.





Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz' araması yapıyor. Galatasaray-Alanyaspor şifresiz canlı izle) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizdeGalatasaray savunması, kağıt üzerinde süper, sahada sıkıntılı... Oynadıkları 12 maçın 11'inde kalesinde gol gören sarı-kırmızılıların defans oyuncuları Transfermarkt verilerine göre toplam 62,3 milyon Euro'luk futbolcu değerine sahip. Bu rakam, Süper Lig'in en yüksek değeri. Galatasaray'ın savunma hattı, aynı zamanda maliyetlisi. Sadece bu sezon başında iki savunma beki Jelert ve Jakobs için 9'ar milyon Euro'luk maliyete girildi. Sanchez geçen sezon 9,5 milyon Euro'ya geldi. Nelsson 2021'de 7 milyon Euro'ya ve Abdülkerim Bardakcı 2022 yazında 2,8 milyon Euro'ya transfer edilmişti; yani toplamda 37,5 milyon euro...Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 23 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'ya da 3'er gol attı. Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.Galatasaray, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Süper Kupa'da Beşiktaş'tan 5 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK maçında 1, RFS karşılaşmasında da 2 kez topu ağlarında gören "Cimbom", Süper Lig'de ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Gazinatep FK ve Fenerbahçe'den 1'er gol, Kasımpaşa'dan da 3 gol yedi. Galatasaray, bu sezon sadece Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kalesini gole kapatabildGalatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Seyrantepe'deki 8 maçın 5'ini ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 21 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.Galatasaray'da son iki maçta gelen kötü sonuçlar takım kaptanlarını harekete geçirdi.Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak, "Şimdi özeleştiri zamanı. Hocamız değil suçlu biziz ve gerekli dersleri almalıyız. Rakipleri ciddiye almalı ve mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. Biz nasıl iyi bir takım olduğumuzu Fenerbahçe karşısında gösterdik. Üst üste iki yıl şampiyonluk işimizi ciddiye aldığımız için geldi. Toparlanmamız gerekiyor. Herkes kendine gelsin" dedikleri öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da takıma yönelik bir konuşma gerçekleştirerek, "Üzüntü verici sonuçlar aldık ama sizlere sonuna kadar güveniyorum. Alanyaspor maçı bizim için bir dönüm karşılaşması. Kazanırsak hem milli araya moralli gireceğiz hem de yeni bir seri için ilk adımı atacağız. Ligde her maç bizim için çok önemli. En ufak konsantrasyon kaybının nelere yol açtığını hep birlikte yaşadık. Bunun bir daha tekrar edeceğini düşünmüyorum. Artık ayağa kalkma vakti" ifadelerini kullandığı bildirildi.Özellikle kaptan olarak çıktığı Rigas Skola karşılaşmasında adeta sahada yokları oynayan Mauro Icardi, performansı sebebiyle Galatasaray'da en çok eleştirilen isimler arasında yer almıştı. Bu akşam (Pazar) Alanyaspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Arjantinli golcüden herkes, bu maçta çok daha iyi bir oyun ortaya koymasını ve gol atmasını bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da düşük performansı nedeniyle birebir görüşme yaptığı Arjantinli süperstarı motive ettiği ve ondan daha iyisini beklediğini söylediği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de Alanyaspor'a attığı son 14 golün yarısında Mauro Icardi'nin payı bulunuyor. Icardi, bu süreçte Akdeniz ekibinin filelerini 4 kez havalandırdı ve 3 de gol pası verdi. Alanya, Arjantinli forvetin ligde en fazla gol katkısı sağladığı rakip konumunda yer alıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde takımını uyarılarda bulundu. Kasımpaşa ve RFS mücadelerinde yapılan hataların telafisini etmek istediklerini belirten Okan Buruk, "Son iki maçta taraftarımızı üzdük. Bize takım olarak yakışmayan sonuçlar aldık. Alanyaspor karşısında telafi etmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca konsantrasyonu elden bırakmayın. Tekrar aynı senaryoyu görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Alanyaspor maçına odaklanan sarı-kırmızılı oyuncular da milli ara öncesinde 3 puan için kenetlendi.TFF Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de 12 resmi karşılaşma oynayan Galatasaray, kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Şu ana kadar 20 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz sezon başlangıcına imza attı. Stoperler Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yaptığı bireysel hatalarla yenen gollere sebep oldu. Rigas maçının ardından "Savunma anlamında ilk işimiz savunma yapmak. Ciddiyetimiz düşüktü" diyerek duruma dikkat çeken teknik direktör Okan Buruk, 3-0 ve 2-0 üstünlüklerin korunamadığı Kasımpaşa (3-3) ve Riga Skola (2-2) karşılaşmalarıyla eleştirilerin odak noktası haline geldi. Savunmadaki soruna henüz çözüm bulanamazken Galatasaray'ın en başarısız dönemini yaşadığı 2021-22 sezonundaki ilk 12 maçlık performansı bile bu kadar kötü değildi. O dönem söz konusu müsabakaların 2'sinde gole geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, kalesini 18 kez düşürmüştü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu durum karşısında kırmızı alarm ilan ederken, özellikle milli maçlar için verilecek arada savunmaya çözüm bulmak istiyor.Galatasaray, 12 milyon Euro bonservisle Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu Yunus Akgün doldurdu. Gaziantep ve PAOK'un ardından Rigas filelerini de havalandıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Kerem gibi tabela yapmaya başladı. Tekrar A Milli Takım'a davet edilen 2000 doğumlu Yunus, Alanyaspor maçında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak. Teknik direktör Okan Buruk ile kendini bulan sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon 10 maçta ağları 3 kez sarstı. Altyapıdan yetişen Yunus, 1 gol daha atarsa A Takım'da en çok gol attığı 2018-19'daki dönemini (4 gol) egale edecek.Galatasaray, milli ara öncesi Süper Lig'de son maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Hakim Ziyech'in, Akdeniz ekibi önünde maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, Faslı futbolcusuna karşılaşmanın gidişatına göre süre vermeyi planlıyor. Cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde oynamayan kaleci Muslera da, yeniden eldivenlerine kavuşacak.