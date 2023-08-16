Şenol Güneş'ten isim isim transfer sözleri!

12 ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri... Getir

11 ''BU SÜRECİ İYİ ATLATMAMIZ GEREKİYOR'' "2023-2024 sezonuna yeni başladık sayılır. Oynadığımız maç sayısı giderek yoğunlaşacak. 6 maçımız daha var, milli maç arasına kadar. 3 günde bir maç oynayacağız. Bu süreci iyi atlatmak gerekiyor. Herhangi bir sorunumuz yok şu anda. Şu aşamada yarınki maça başlarken, 3-1'lik avantajla başlayacağız ama garantisi yok. Oynanmadan kazanılmıyor. Eldeki oyuncuların form durumuna göre oyuna başlamak istiyoruz. Neftçi takımı iyi pas yapan, teknik bir takım. Kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz. Sadece Omar Colley'ın omuzunda sıkıntımız var. Buna bir bakacağız. Ghezzal'ın maalesef ailesi kaza geçirdi. Ama çocuğunun durumu iyi. O da evine gitti. Şanssız bir dönem geçiriyor yine. Umarım yarın keyifli bir maç olur ve kazanarak turu geçeriz" Getir

10 MILOT RASHICA ''Rashica, geçen sezon gayet iyi oynadı. Başarılı oldu. Aldığımız bilgilere göre baktığımızda karakterli, yetenekli bir oyuncu. Bugün gelemeyecek ama bize katılımını sağlamış olduk. Yönetimi tebrik ediyorum.'' Getir

9 TALISCA TRANSFERİ "Talica ile söyledim, istekler ve gerçekler arasındaki fark çok basitti. O günkü konuşmamda herhalde izah edemedim. Özlemi olduğunu, o zaman buraya gelmesini gerektiğini söylediğimde onun bir resmi teklif olmadığını herkes bilir. Sadece sohbet içerisinde konuştuk. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir transfer dememin sebebi. Biz de sıcak bakarız ama bugüne kadar hep olumsuzdu. Ama öyle bir şey olursa değerlendirilir ama şu anda öyle bir şey yok" Getir

8 ''STOPERDE EKSİKLİĞİMİZ VAR'' ''Aldığımız oyuncuların uyum sağladığını düşünüyorum. Ama başarılı, başarısızlığı biraz zaman alacaktır. Sayısal olarak değil ama bireysel olarak bakarsak stoperde bir eksiklik görüyoruz. Onun dışında diğerlerinde sayısal bir sıkıntı görmüyoruz.'' Getir

7 ''TRANSFER MAÇLAR BAŞLAMADAN BİTMELİ'' ''Transfer ayının bu şekilde olmasını doğru bulmuyorum. Transfer ayı, maçların oynanmadığı dönemden önce bitirilmeli. Sadece bir opsiyon tanınmalı, sakatlık olur diye.'' Getir

6 'BAKHTIYAR TRANSFERİ ''Bakhtiyar ile gelişmeyi bekliyoruz. Mavi kartla ilgili, konuşuldu, anlaşıldı. Bugün yarın da gelebilir. Son durumu bilmiyoruz. Bekliyoruz.'' Getir

5 ''TÜRK OYUNCU ALABİLİRİZ'' ''Türk oyuncu alabiliriz. Şartlara bakarak, ihtiyaca göre hareket edeceğiz. Alınmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Montero ve Hasic ile ilgili düşüncelerim var, kendilerine söyledim. Gidip oynamalarında yarar var. 14 tane yabancı alsanız bile, bir tanesinin doğum tarihinin küçük olması gerekiyor. Onana buna uyuyor. Transfer sadece almakla olmuyor. Giden olabilir. Gelişmelere, şartlara bakarsınız. Giden ve gelen oyuncu olabilir.'' Getir

4 DENİZ TÜRÜÇ-UMUT MERAŞ "Deniz Türüç, beğendiğim bir oyuncu. Milli Takım'a aldığım bir oyuncu. Değişen bir şey yok, oyuncuyla ilgili değerlendirmemde. Her iki kenarda oynayabilecek bir oyuncu. Transferle ilgili bir düşüncemiz yok. Sanıyorum Başakşehir'in bir talebi var. Bilmiyorum, belki menajerler söylemiştir. Umut'u bırakmayı düşünmüyorum. Beşiktaş ona değer verdi ve aldı. Gitmesini istemiyorum ama gitmek isteyen oyuncu olursa o zaman değerlendiririz. Onlar konuşulur." Getir

3 ''TRANSFER AÇIK VE NET OLMALI'' ''Transfer kim, nasıl yaptı, başkaları ne harcama yaptı? Ben ne yaptım? Hatta bir fırsat transferi altında Ağustos sonundan Eylül'e doğru uzatma yapıldı. Bunlar arkadan dolanma işleri gibi geliyor bana. Transfer açık, net olmalı. Oyuncular da bu kurallara uymalı.'' Getir

2 SERGIO RAMOS "Ramos'u bilmiyorum. Sürekli gazeteler yazıyor. Bildiğim kadarıyla Amerika'ya gidecekti, sonra Arabistan'a, sonra Türkiye olabilir dediler. Son durumunu bilmiyorum. Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi. Bunlar uzun yıllar futbol oynamış, kariyeri iyi olan. Markalaşmış oyuncular. Bir şey söylemem doğru değil. Şu anda gündemde olmadığı için bir söyleyemiyorum, olduğu zaman konuşuruz.'' Getir