Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 15:30 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 15:30

Flamengo - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Flamengo - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Flamengo - Chelsea TRT 1 Tabii Spor canlı izle şifresiz | Flamengo - Chelsea maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Flamengo - Chelsea maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Flamengo - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Flamengo - Chelsea maçı canlı yayın izleme detayları...

Flamengo - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Flamengo - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
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Flamengo - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FLAMENGO - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



FLAMENGO - CHELSEA MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FLAMENGO - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Flamengo ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FLAMENGO - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Flamengo Chelsea maçı 20 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak.

FLAMENGO SON DURUM

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

CHELSEA SON DURUM

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

FLAMENGO-CHELSEA MUHTEMEL 11'LER

Flamengo'nun ve Chelsea'nin muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.

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