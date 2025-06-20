Flamengo - Chelsea Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Flamengo - Chelsea Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Flamengo - Chelsea maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ikinci haftasında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Flamengo ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Flamengo Chelsea maçı 20 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'da oynanacak.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazanarak 3 puanla haftaya girdi.

Flamengo'nun ve Chelsea'nin muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.