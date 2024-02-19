Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 16:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 16:42

Feyza Altun kimdir, ne dedi? Avukat Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Altun hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Peki, Avukat Feyza Altun kimdir, ne dedi?

Feyza Altun kimdir, ne dedi? Avukat Feyza Altun gözaltına alındı
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Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Altun gözaltına alındı. 

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, TCK'nın 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Öte yandan Altun için gözaltı kararı verildiği ve evinde arama yapıldığı kaydedildi. İfadesinin alınmasının ardından da Altun'un yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.
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