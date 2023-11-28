Feyenoord Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Feyenoord Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Feyenoord Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, Feyenoord - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Feyenoord - Atletico Madrid maçı canlı izleme detaylarıStadion Feijenoord'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.Feyenoord, grupta oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.Atletico Madrid ise evinde karşılaştığı Celtic karşısında 6-0'lık galibiyet almıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)