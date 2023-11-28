Feyenoord Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Feyenoord Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Feyenoord Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Peki, Feyenoord - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Feyenoord - Atletico Madrid maçı canlı izleme detayları
FEYENOORD – ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadion Feijenoord'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. FEYENOORD - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Feyenoord, grupta oynadığı son maçta Lazio deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Atletico Madrid ise evinde karşılaştığı Celtic karşısında 6-0'lık galibiyet almıştı. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün
:
20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya) Yarın
:
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)