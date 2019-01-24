Fenerbahçe'de orta saha operasyonu!

Chelsea'den Victor Moses'i kiralayan Fenerbahçe, PSV Eindhoven'den Bart Ramselaar ve Fulham'dan Stefan Johansen için çalışmalarını sürdürüyor.

24 Ocak 2019 09:53
Fenerbahçe'de orta saha operasyonu!
Ersun Yanal'ın orta sahaya acil takviye istemesi üzerine girişimleri sıkılaştıran Fenerbahçe'nin PSV'li Bart Ramselaar için de nabız yokladığı iddia edildi.
Eredivisie'de bu sezon 21 dakika şans bulabilen 22 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında...

Transferde en önemli sıkıntının Ramselaar'ın Türkiye'ye gelmekte tereddüt etmesi olduğu öğrenildi. Hollanda basını, genç oyuncu için PSV'nin 3 milyon euro talep ettiğini duyurdu. Ramselaar, 3 kez Hollanda Milli Takımı'nda yer aldı.



JOHANSEN RADARDA
Orta saha için diğer aday Stefan Johansen. Yönetim, Norveçli oyuncu için de Fulham'la masada...Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli maestro için görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Norveç Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alan Johansen'in ulusal forma ile 46 maçta 5 golü bulunuyor.Sol ayaklı oyuncu daha önce Bodo Glimt, Stromsgodset ve Celtic'te forma giydi.

Kaynak: Takvim

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