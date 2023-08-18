Son dakika haberleri... Hollanda Ligi ekiplerinden Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? FB-Twente maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.Buna göre Sarı-Lacivertliler'in rakibi Hollanda ekibi Twente oldu.Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Riga'yı sahasında 2-0, deplasmanda da 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.Play-off turundaki ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak kanal henüz belli olmadı.Ricky van WolfswinkelNaci ÜnüvarManfred UgaldeDaan RotsYounes Taha (sakat)Sem Stejin (sakat)Michel VlapMathias KjölöYouri RegeerMichal SadilekAlfons SampstedJoshua BrenetGijs Smal (sakat)Julien MeshabiMax BrunsAlec Van HoorenbeeckRobin PröpperMees HilgersSam KarsssiesIssam El MaachPrzemyslaw TytonLars UnnerstallJoseph Oosting