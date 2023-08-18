Son dakika haberleri... Hollanda Ligi ekiplerinden Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, hangi kanalda? FB-Twente maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar.FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Maribor'u elemesi durumunda play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Buna göre Sarı-Lacivertliler'in rakibi Hollanda ekibi Twente oldu.
Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Riga'yı sahasında 2-0, deplasmanda da 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Play-off turundaki ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 31 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe-Twente maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak kanal henüz belli olmadı. Twente'nin kadrosunda yer alan oyuncular:
Ricky van Wolfswinkel
Naci Ünüvar
Manfred Ugalde
Daan Rots
Younes Taha (sakat)
Sem Stejin (sakat)
Michel Vlap
Mathias Kjölö
Youri Regeer
Michal Sadilek
Alfons Sampsted
Joshua Brenet
Gijs Smal (sakat)
Julien Meshabi
Max Bruns
Alec Van Hoorenbeeck
Robin Pröpper
Mees Hilgers
Sam Karsssies
Issam El Maach
Przemyslaw Tyton
Lars Unnerstall Teknik direktör:
Joseph Oosting
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