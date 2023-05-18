Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın kazanmasıyla 8 puan geriye düşen Jorge Jesus'lu Kanarya'nın evinde kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı Lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak 3 puanı kapmayı ve şampiyonluk şansını kalan haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. 5 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü maçında son veren Fırtına ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde ilk derbi zaferini kazanmayı amaçlıyor.Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacakFenerbahçe - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacakFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzonspor karşısında İrfan Can Eğribayat; Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres; Willian Arao; Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi; Michy Batshuayi, Enner Valencia 11'ini tercih etmesi bekleniyor.Süper Lig'de son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren Trabzonspor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Anastasios Bakasetas da cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.Süper Lig'in ilk yarısında Akyazı Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti. |Fenerbahçe, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydin, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.