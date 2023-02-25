Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u yenerek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmek istiyor. Halil Umut Meler yönetiminde, Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, King, ValenciaKonyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Cekici, Michalak, DioufHakem: Halil Umut MelerSaat: 19.00Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.