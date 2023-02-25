Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 13:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 13:09

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler ve ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu. Deprem felaketi sonrası normalleşme adımları futbol ile atılıyor. 23. hafta erteleme sınavında Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, kazanıp Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirmek istiyor. FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Konyaspor muhtemel 11'ler
Abone Ol
Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u yenerek lider Galatasaray ile farkı yeniden 6 puana indirmek istiyor. Halil Umut Meler yönetiminde, Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, King, Valencia

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Cekici, Michalak, Diouf

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

JORGE JESUS KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.


68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

TEK EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Arsenal, puan farkını 5'e çıkardı! Premier Lig Arsenal, puan farkını 5'e çıkardı!
Dortmund şampiyonluk için seriye bağladı! Bundesliga Dortmund şampiyonluk için seriye bağladı!
Leipzig zirve mücadelesinin içinde! Bundesliga Leipzig zirve mücadelesinin içinde!
Başkanlar, yeniden bir arada Spor Toto Süper Lig Başkanlar, yeniden bir arada
Karagümrük, özel maçta Kasımpaşa'yı yendi! Fatih Karagümrük Karagümrük, özel maçta Kasımpaşa'yı yendi!
Sivasspor ve Sivas Belediyespor depremzedeler için ter döktü! Deprem Sivasspor ve Sivas Belediyespor depremzedeler için ter döktü!
Göztepe ile Başakşehir depremzedeler için oynadı! Medipol Başakşehir Göztepe ile Başakşehir depremzedeler için oynadı!
Mert Hakan Yandaş: 'Sadece bedenen buradayız' Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: "Sadece bedenen buradayız"
Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak Giresunspor Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Konyaspor: 11'ler
2
İtalya'dan transfer iddiası: Florya'dan Milano'ya 3 yolcu
3
Milot Rashica'ya 5 milyon euro
4
Beşiktaş: "Geçersiz sayılmalı!"
5
Gomis'ten veda haberine yalanlama
6
Juventus'tan Di Maria için ayrılık açıklaması
7
Galatasaray'a İtalya'dan transfer önerisi!

SON HABERLER

yukarı ok