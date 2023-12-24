Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? 2023

Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı.Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Derbi maçı ertelenmeyecek.Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi