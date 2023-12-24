Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:58

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? 2023

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit olmasının ardından Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin erteleneceği iddia edildi. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? İşte 2023 FB-GS derbisinin detayları...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? 2023
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Süper Lig'de derbi zamanı! Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ertelenecek mi? 

 Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Derbi maçı ertelenmeyecek. 

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

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Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi



 

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