Haber Tarihi: 24 Haziran 2025 12:00 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 12:00

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe şampiyonluk için parkede

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında bu hafta Beşiktaş Fibabanka ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk final serisinde 3-1 önde olan Fenerbahçe Beko, 1 maç daha kazanması halinde Basketbol Süper Ligi'nde 2025 yılının şampiyonu olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe şampiyonluk için parkede
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçı için nefesler tutuldu. Geride kalan 4 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 1 galibiyeti olan Beşiktaş Fibabanka'yı yenmek ve şampiyonluk fitilini ateşlemek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, 25 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek.

SERİDE DURUM 3-1

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

FENERBAHÇE KAZANMASI HALİNDE ŞAMPİYON OLACAK

Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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