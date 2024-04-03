Fenerbahçe-Adana Demirspor maç kadrosu, muhtemel 11

Avrupa'da liglere verilen aranın ardından Süper Lig karşılaşmaları hafta içinde oynanacak. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de hafif ağrıları bulunan Cengiz ve Fred'in durumuna maç saatinde karar verilecek. Ligin en fazla gol atan takımı olan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazandı. Geride kalan 30 haftada rakip fileleri 79 kez sarsan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. Adana Demirspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Fenerbahçe karşısında sürdürmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçına ilişkin detaylar…





Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.



Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.



40. RANDEVU



Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak.



İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.



KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE



Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.



İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 19 lig karşılaşmasından 13'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.



Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri 50 kez sarstı.



FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN



Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.



1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.



İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.



Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.



Süper Lig'de aldığı 9 galibiyet ve 12 beraberlikle 39 puan toplayarak haftaya 9. sırada giren Akdeniz ekibi, 79 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında iyi sonuç almaya çalışacak.Deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ile sahasında oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ligdeki son 3 maçından 2 galibiyet 1 beraberlikle 7 puan elde etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu.Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti.Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi'nin durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.