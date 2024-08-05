Haber Tarihi: 05 Ağustos 2024 13:55 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 13:55

FED faiz kararı ne zaman? FED'den acil toplantı kararı

ABD Merkez Bankası (FED), Japonya borsasındaki çöküşün ardından faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı. Tahvil piyasası aktörleri ise ABD ekonomisinin hızlı biçimde kötüleştiği endişesiyle Fed'in normal toplantı tarihinden önce gevşeme adımı atması gerektiğini fiyatlamaya başladı.

FED faiz kararı ne zaman? FED'den acil toplantı kararı
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Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken piyasalarda bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise ABD istihdam verileri ve yendeki yükselişle 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Tokyo'da endeks yüzde 12,4 düşerken, endeks günü 31.458,41 puandan kapattı. Bu, cuma günkü yüzde 5,8'lik düşüşü izledi

Finans ve ihracat hisseleri düştü
Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.

FED'den acil toplantı çağrısı
FED, Japonya borsasındaki bu çöküşün ardından faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı. Toplantıda, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerin tartışılacağı öğrenildi.

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 12,4 düşüşle 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşadı
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