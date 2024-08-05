FED faiz kararı ne zaman? FED'den acil toplantı kararı

Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken piyasalarda bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.



Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ise ABD istihdam verileri ve yendeki yükselişle 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Tokyo'da endeks yüzde 12,4 düşerken, endeks günü 31.458,41 puandan kapattı. Bu, cuma günkü yüzde 5,8'lik düşüşü izledi



Finans ve ihracat hisseleri düştü

Nikkei endeksindeki finans ve ihracat hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 değer kaybetti. Endeksin bugünkü çöküşü, Ekim 1987'deki "Kara Pazartesi"nde yaşanan yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük tek günlük çöküş oldu.



FED'den acil toplantı çağrısı

FED, Japonya borsasındaki bu çöküşün ardından faiz oranlarıyla ilgili acil bir toplantı kararı aldı. Toplantıda, küresel ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemlerin tartışılacağı öğrenildi.



Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 12,4 düşüşle 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşadı

Haber ile daha fazlasına ulaşın: