Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 13:13

FC 25 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 25 Türkiye fiyatı

EA Sports'un futbol oyunları serisinin en yeni halkası olan FC 25, oyunculara daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunma iddiasında. Peki FC 25 ne zaman satışa çıkacak? EA Sports FC 25 Türkiye fiyatı ne kadar? FC 25 ön sipariş nasıl verilir?

FC 25 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 25 Türkiye fiyatı
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Eski adıyla Fifa, yeni adıyla ise EA Sports FC 25 için çıkış tarihi tüm futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. EA Games tarafından piyasaya sunulacak olan FC 25 için ön satışlar sürmeye devam ederken, heyecan dolu oyunun çıkış tarihi de açıklandı. Peki, FC 25 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
 
FC 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Oyunu ön sipariş kapsamında satın alan oyuncular, 20 Eylül itibarıyla oyuna erişebilecek.

FC 25 FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte.

Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli. EA Sports FC 25 Standart Sürüm (Steam) 69,99 dolar, EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (Steam) 99,99 dolar olarak satışa sunulacak.

EA Sports FC 25 Standart Sürüm (PS4 ve PS5) 2.899,99 TL ve EA Sports FC 25 Ultimate Sürüm (PS4 ve PS5) 4.000 TL'den satılacak.
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