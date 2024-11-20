Haber Tarihi: 20 Kasım 2024 14:11 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 14:11

Faizler düşecek mi, düşer mi? 2024

Mevduat faizlerinde son haftalarda aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor. Bankalarda yüzde 60 seviyelerine dayanan mevduat faizleri yüzde 53'lere kadar geri çekildi. Peki faizler daha da düşer mi? Şu anda parasını mevduatta değerlendirenler aylık ne kazanıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri uzman isim milliyet.com.tr'ye değerlendirdi. İşte detaylar...

Faizler düşecek mi, düşer mi? 2024
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Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası hızla yükselen mevduat faizleri son dönemde yönünü aşağı çevirdi. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse yüzde 60 seviyesine dayanan mevduat faizleri zirve seviyelerden düşüşe geçmeye başladı.

İlk etapta yüzde 55 seviyelerine kadar gerileyen mevduat faizleri geçtiğimiz hafta 2 puan daha azalış gösterdi. Şu anda özel bankalarda faizler yüzde 53 seviyelerine çekildi. Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne? 1 milyon TL'si olan ne kazanıyor?

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Şu anda bankalarda mevduat faizleri düşüş eğiliminde. Politika faizi reel faizlere yakınsamaya başladı. Bununla birlikte Merkez Bankası attığı adımlarla TL mevduatı cazip hale getirmekle birlikte faizlerin geri çekilmesini sağladı.

Döviz kredilerine büyüme sınırı getirilmesi ve depo alım ihaleleri piyasadaki fazla paranın çekilmesine neden oldu. Bankaların mevduat toplama ihtiyaçları azaldı. Bankalarda faiz oranları geri çekilmeye başlandı.

Bankalarda faiz oranlarının yüzde 60'a dayanmasının nedeni o dönemde piyasada fazla TL olmamasıydı. Şu anda bankalarda faiz oranları yüzde 53'lere kadar geriledi.

Geçen hafta gecelik borç verme faizi Merkez Bankası'nın politika faizinin aşağısına geldi. Şu anda yüzde 50'ler seviyesinin politika faizi olarak yeterli bir seviyede olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmazsa şu anda yüzde 50'ler seviyesindeki politika faizi yeterli olacaktır. Mevduat faizinde yaşanan düşüşün ana sebebi piyasada TL'nin yeterli seviyede olmasıdır.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz kararı 21 Kasım 2024 yani yarın saat 14.00'te açıklanacak.
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