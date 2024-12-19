Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile zorlu ve kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de 15 maçta 11 galibiyeti bulunan Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u yenmek ve zirve mücadelesinden kopmamak için galibiyet için sahada olacak. Peki, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ile Fenerbahçe Trendyol Süper Lig maçında 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 20.00'da karşı karşıya gelecek. Eyüpspor Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



EYÜPSPOR FENERBAHÇE (FB) MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Osayi-Samuel, Kostic, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski, Dzeko, Allan Saint-Maximin



Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Tayfur Bingöl, Emre Akbaba, Melih Kabasakal, Caner Erkin, Halil Akbunar, Thiam, Ahmed Kutucu, Ampem



FENERBAHÇE'DE 4 İSİM YOK



Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.



Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın yarın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş da bugün takıma katılacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: