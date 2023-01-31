Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 11:20 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 11:20

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasalaştı mı?

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, yasalaştı mı hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT için yaş sınırı olmadan prim gününü ve yılını dolduran 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlilere hak tanınacağı açıklamasının ardından yasanın Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe gözler çevrildi. Peki, EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasalaştı mı?

EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT yasalaştı mı?
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EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı  sorusunun yanıtı son gelişmelerle takip ediliyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşması ile yıllardır beklenen EYT sorunu çözülmüş olacak. Konuyla ilgili son durumu değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Hızlı bir şekilde komisyonda görüşerek Genel Kurul'da yasalaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi. Meclis'ten geçtikten sonra EYT Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, EYT Meclis'ten geçti mi, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Bakan Bilgin'den önemli açıklama
EYT RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI MI?

EYT düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Öte yandan EYT'lilerin ilk maaşlarını martta alması bekleniyor.
EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı için başvurular başlamadı. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. EYT başvuruları süreç başladıktan sonra e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Bilgin EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih hakkında, "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır. EYT'li maaşında az zam iddiası doğru değildir." dedi.

EYT KİMLERİ KAPSAYACAK?

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

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