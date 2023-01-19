EYT emekli maaşı hesaplama, EYT maaş hesaplayıcısı (19 Ocak Perşembe)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

EYT'de son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe zirvesinin ardından ortaya çıktı. Yaş sınırına değinilen açıklamada milyonların ardından EYT'lilerin maaşları ortaya çıktı. EYT emekli maaş hesaplama için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Meclisten kısa süre içinde geçecek kanunla birlikte ilk maaşların Mart ayında alınması bekleniyor.Neler olmuştu?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Emeklilik Yaşının Düzenlenmesine (EYT) İlişkin genel zirvesinde durumu özetledi.. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. EYT emekli maaş hesaplama ekranları merak edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu;" Yaş sınırı olmaksızın emekliliğe izin veren yönetmeliği SSK, Bağkur ve Emekli Sandığ fark etmeksizin herkes için geçerli bir yapıya kavuşturuyoruz.Bu düzenleme geldiğinde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık. Sosyal sigortamızın aktif ve pasif dengesini koruyabiliyoruz. Yıllar içinde büyük emekli maaşı artışlarımız, bu grubu gerçekçi bir şekilde gelirleriyle geçinebilecekleri bir düzeye getirdi. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımızın emekli olma hakkı var. Emeklilik haklarından yararlanmak için herhangi bir yaş sınırı yoktur. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından EYT üyelerinin maaşları ortaya çıktı. SGK'nın devreye girmesiyle birlikte, maaş hesaplama için emeklilik hesaplama robotu kullanılabilir.A SGK emeklisi olanların "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" internet sitesine girerek "TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, soyadı, Nüfus il ve doğum tarihi" gibi bilgilerle anketi doldurmaları yeterlidir. " emekli maaşlarını hesaplarken. Emekli maaşınız, çalışma hayatınız boyunca yatırdığınız sigorta primlerine göre hesaplanır.B Bağ-Kur emeklileri, SGK başvurusundan veya elektronik yönetim sistemine giriş yaparak maaşlarını sorgulayabilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak Tüccar veya Tarım İşçisi seçimini yapmanız gerekmektedir.C emeklileri ayrıca uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabic/ adresinden veya elektronik yönetim sistemine giriş yaparak maaşlarını öğrenebilirler. Bunun için açılan ekranda gerekli verilerin doldurulması gerekmektedir.