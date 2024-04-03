Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 16:46

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2024

Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Evde bakım maaşları bilindiği gibi normal şartlar altında, her ayın 15'inde hesaplara yatırılmaktadır. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ödemelerin bayram öncesi yatıp yatmayacağı hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Nisan evde bakım aylığı ödeme tarihleri...

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2024
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Evde bakım maaşı ödeme tarihlerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi, 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı, ocak ayında 7 bin 608 liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı öncesinde, evde bakım aylığı ödemelerinin erken yatıp yatmayacağına ilişkin gözler, bakanlık tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, "Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?" İşte nisan ayı evde bakım maaşının yatacağı tarih...

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Nisan Pazartesi itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için ödemeler illere göre birkaç gün sürebiliyor.

Evde bakım maaşlarının bayramdan önce erken yatmasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltildi.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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