EURO 2024: Çeyrek final maçları ne zaman?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. 29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.



EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:



5 Temmuz Cuma:



19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)



22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)



6 Temmuz Cumartesi:



19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)



22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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