Esenler Erokspor gümbür gümbür

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman kaydetti.
Son 5 maçta 13 puan toplayan Esenler Erokspor, puanını 16'ya çıkarak playoff resminin içerisine dahil oldu. Manisa FK ise son 4 haftada 3. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.
Esenler Erokspor, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor deplasmanına gidecek.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman kaydetti.
Son 5 maçta 13 puan toplayan Esenler Erokspor, puanını 16'ya çıkarak playoff resminin içerisine dahil oldu. Manisa FK ise son 4 haftada 3. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.
Esenler Erokspor, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor deplasmanına gidecek.