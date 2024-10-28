Esenler Erokspor gümbür gümbür

Esenler Erokspor, Manisa deplasmanında da kazandı ve son 5 haftada 13 puan toplayarak ilk 7 içerisine dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Esenler Erokspor gümbür gümbür
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28 Ekim 2024 21:57
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman kaydetti.

Son 5 maçta 13 puan toplayan Esenler Erokspor, puanını 16'ya çıkarak playoff resminin içerisine dahil oldu. Manisa FK ise son 4 haftada 3. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.

Esenler Erokspor, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor deplasmanına gidecek.

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