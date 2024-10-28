Esenler Erokspor gümbür gümbür

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor 1-0'lık skorla kazandı.



Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Alper Karaman kaydetti.



Son 5 maçta 13 puan toplayan Esenler Erokspor, puanını 16'ya çıkarak playoff resminin içerisine dahil oldu. Manisa FK ise son 4 haftada 3. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.



Esenler Erokspor, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Manisa FK, Pendikspor deplasmanına gidecek.



