Emekli zammı refah payı ne zaman açıklanacak?

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI 2023







AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. 8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.



Memur emeklisine seyyanen zam gelip gelmeuyeceğine ilişkin detaykar merak konusu oldu. Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada "Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.



EMEKLİ MEMURA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?



Emekli memur Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamasına göre görevdeki memurlara yapıldığı gibi am oranı hem seyyanen hem oransal olarak memur emeklisine de yansıyacak.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA OLDU



Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.



EMEKLİYE ZAM OLACAK MI?



8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.



MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI? 2023 SON DAKİKA



Emekli ve memur maaşlarına yönelik zamlarla ilgili birkaç senaryo masada dururken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz. 8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.Memur emeklisine seyyanen zam gelip gelmeuyeceğine ilişkin detaykar merak konusu oldu. Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada "Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.Emekli memur Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamasına göre görevdeki memurlara yapıldığı gibi am oranı hem seyyanen hem oransal olarak memur emeklisine de yansıyacak.Net olarak şunu söyleyebiliriz ortalama Memur Maaşı Temmuz maaşı olmadan 14417 liraydı, bu zammı uyguladığımızda Temmuz 2023'ten itibaren 25 bin 15 liraya çıkıyor, toplamda zam yüzde 74. En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık oran.8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz.Emekli ve memur maaşlarına yönelik zamlarla ilgili birkaç senaryo masada dururken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.

Emekli maaş zammı 2023 refah payı var mı? Emekli zammı refah payı ne zaman açıklanacak? s Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Şimdi gözler refah payında. Peki refah payı açıklandı mı? Emekli ve memura refah payı verilecek mi, ne kadar?Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi.Güler, "2023 yılı Ocak ayında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin ücretlerinde aylık refah payı vererek yüzde 30 oranında artırdık. Emekli aylıklarını 7500 TL'ye çıkardık.EYT düzenlemesini geçen 27. Dönem yasama dönemi içerisinde hayata geçirdik 2 milyonu aaşkın vatandaşımızın emekli olabilmesini sağladık.Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen düşük memur aylığının 22 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun düzenlesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.